Украинская армия за неделю потеряла почти 2 тыс. военных убитыми и ранеными на Донецком направлении, говорится в новой сводке Министерства обороны России.

На этом участке фронта действуют подразделения Южной группировки войск, их поддерживают авиация и артиллерия. Российские военные отбили девять атак противника.

«Потери ВСУ за прошедший период на данном направлении составили свыше 1990 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 17 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley, 64 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии», — заявили в министерстве.

Журнал Newsweek ранее писал, что потеря контроля украинской армии над Марьинкой рискует подорвать позиции ВСУ на других направлениях фронта.