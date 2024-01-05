Минобороны: ВСУ за неделю потеряли 1990 военных на Донецком направлении
- AP
На этом участке фронта действуют подразделения Южной группировки войск, их поддерживают авиация и артиллерия. Российские военные отбили девять атак противника.
«Потери ВСУ за прошедший период на данном направлении составили свыше 1990 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 17 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley, 64 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии», — заявили в министерстве.
Журнал Newsweek ранее писал, что потеря контроля украинской армии над Марьинкой рискует подорвать позиции ВСУ на других направлениях фронта.