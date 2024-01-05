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Минобороны: ВСУ за неделю потеряли 1990 военных на Донецком направлении

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Украинская армия за неделю потеряла почти 2 тыс. военных убитыми и ранеными на Донецком направлении, говорится в новой сводке Министерства обороны России.
Минобороны: ВСУ за неделю потеряли 1990 военных на Донецком направлении
  • AP

На этом участке фронта действуют подразделения Южной группировки войск, их поддерживают авиация и артиллерия. Российские военные отбили девять атак противника.

«Потери ВСУ за прошедший период на данном направлении составили свыше 1990 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 17 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley, 64 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии», — заявили в министерстве.

Журнал Newsweek ранее писал, что потеря контроля украинской армии над Марьинкой рискует подорвать позиции ВСУ на других направлениях фронта.

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