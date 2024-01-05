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Полковник СБУ Стариков: российские войска продолжают давить на ВСУ на фронте

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Отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что российские бойцы продолжают оказывать давление на ВСУ на передовой.
Полковник СБУ Стариков: российские войска продолжают давить на ВСУ на фронте
  • РИА Новости

На своём YouTube-канале он сообщил, что обстановка на восточном фланге для украинской армии остаётся сложной.

«ВС России значительно увеличили применение бронетехники и ударных дронов», — добавил полковник.

По словам Старикова, российская армия проводит интенсивное наступление на нескольких участках фронта и отбирает у ВСУ позиции.

Ранее командир группы спецназа ВС России Южной группировки войск с позывным Дон сообщил, что ВСУ отошли на ряде позиций под Артёмовском.

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