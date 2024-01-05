Полковник СБУ Стариков: российские войска продолжают давить на ВСУ на фронте
- РИА Новости
На своём YouTube-канале он сообщил, что обстановка на восточном фланге для украинской армии остаётся сложной.
«ВС России значительно увеличили применение бронетехники и ударных дронов», — добавил полковник.
По словам Старикова, российская армия проводит интенсивное наступление на нескольких участках фронта и отбирает у ВСУ позиции.
Ранее командир группы спецназа ВС России Южной группировки войск с позывным Дон сообщил, что ВСУ отошли на ряде позиций под Артёмовском.