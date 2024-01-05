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РИА Новости: ВСУ отошли на ряде позиций под Артёмовском

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Подразделения ВСУ отодвинули свои позиции на ряде участков на Артёмовском направлении.

Об этом рассказал командир группы спецназа ВС России Южной группировки войск с позывным «Дон».

«Последние изменения за две недели, раньше если мы летали на 2—3 км, то сейчас противник отошёл вглубь свой обороны, мы летаем уже на 3—4 км», — передаёт слова военного РИА Новости.

По его словам, при отходе враг делает новые позиции, однако российским военным всё равно удаётся его поразить.

Ранее экипажи Ка-52 уничтожили пункт управления и технику ВСУ на Донецком направлении.

Также силы ПВО группировки «Центр» сбили шесть БПЛА ВСУ в районе Кременной.

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