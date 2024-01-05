Средства ПВО России уничтожили ракету ВСУ «Нептун» над Чёрным морем

Средства ПВО России около 12:30 мск уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над северо-западной частью акватории Чёрного моря.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

Как утверждается, киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.

5 января в Севастополе дважды объявлялась воздушная тревога.