Средства ПВО России уничтожили ракету ВСУ «Нептун» над Чёрным морем
Средства ПВО России около 12:30 мск уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над северо-западной частью акватории Чёрного моря.
- РИА Новости
Об этом сообщает Министерство обороны России.
Как утверждается, киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.
5 января в Севастополе дважды объявлялась воздушная тревога.
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