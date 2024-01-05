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ВКС России и ПВО за неделю сбили украинский самолёт Су-27 и вертолёт Ми-8

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Российская авиация и средства противовоздушной обороны за неделю уничтожили украинский самолёт Су-27 и вертолёт Ми-8, заявило Минобороны России.
ВКС России и ПВО за неделю сбили украинский самолёт Су-27 и вертолёт Ми-8
  • РИА Новости

Также были сбиты восемь крылатых ракет Storm Shadow, 14 тактических ракет «Точка-У» и три ракеты С-200, выпущенные украинскими войсками.

Ведомство проинформировало, что ВС России за неделю нанесли 41 групповой удар по объектам Украины.

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