ВКС России и ПВО за неделю сбили украинский самолёт Су-27 и вертолёт Ми-8

Российская авиация и средства противовоздушной обороны за неделю уничтожили украинский самолёт Су-27 и вертолёт Ми-8, заявило Минобороны России.

Также были сбиты восемь крылатых ракет Storm Shadow, 14 тактических ракет «Точка-У» и три ракеты С-200, выпущенные украинскими войсками.

Ведомство проинформировало, что ВС России за неделю нанесли 41 групповой удар по объектам Украины.