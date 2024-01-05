У России достаточно ракет, чтобы наносить массированные удары как по украинским объектам энергетики, так и по предприятиям оборонного комплекса, считает отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу «Фабрика новин».

«Они за раз могут выпустить достаточно ракет для нанесения ударов как по объектам энергетической инфраструктуры, так и по предприятиям оборонного комплекса», — сказал Кривонос, слова которого приводит РИА Новости.

Украинская ПВО не может справиться с таким шквалом ракет, Россия это понимает, подчеркнул он.

Обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский ранее отмечал, что российской армии удалось эффективно поразить продвинутую военную инфраструктуру Киева.