Генерал ВСУ Кривонос: у России достаточно ракет для ударов по всей Украине
- РИА Новости
Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу «Фабрика новин».
«Они за раз могут выпустить достаточно ракет для нанесения ударов как по объектам энергетической инфраструктуры, так и по предприятиям оборонного комплекса», — сказал Кривонос, слова которого приводит РИА Новости.
Украинская ПВО не может справиться с таким шквалом ракет, Россия это понимает, подчеркнул он.
Обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский ранее отмечал, что российской армии удалось эффективно поразить продвинутую военную инфраструктуру Киева.