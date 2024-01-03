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Myśl Polska: Россия успешно поразила продвинутую военную инфраструктуру Киева

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Обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский заявил, что российской армии удалось эффективно поразить продвинутую военную инфраструктуру Киева.

По его словам, сделать это российским войскам удалось, несмотря на массовое сосредоточение средств ПВО ВСУ и ведущих технологий НАТО.

«Украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, и элементы промышленной инфраструктуры», — сказал журналист.

Ранее в The Telegraph заявили, что Запад может предать Украину из-за успехов России.

Также немецкий журналист Юлиан Рёпке выразил мнение, что Украине не победить Россию в ракетном военном конфликте.

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