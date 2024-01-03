Myśl Polska: Россия успешно поразила продвинутую военную инфраструктуру Киева
По его словам, сделать это российским войскам удалось, несмотря на массовое сосредоточение средств ПВО ВСУ и ведущих технологий НАТО.
«Украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, и элементы промышленной инфраструктуры», — сказал журналист.
Ранее в The Telegraph заявили, что Запад может предать Украину из-за успехов России.
Также немецкий журналист Юлиан Рёпке выразил мнение, что Украине не победить Россию в ракетном военном конфликте.