Авиабомбы с УМПК всё чаще применяются по объектам ВС Украины вместо дальнобойной реактивной артиллерии, рассказала Военная хроника.

«Авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) производства ГНПП «Базальт» всё чаще применяются по объектам ВСУ вместо дальнобойной реактивной артиллерии», — сказано в материале.

Уточняется, что на некоторых участках количество прилётов по позициям украинских войск доходит до 20—30 в день.

Как сообщает Военная хроника, стабилизаторы и система позиционирования позволяют не только применять ФАБ-250/500 с высокой точностью, но и строить атаку так, чтобы авиабомба поражала цель под определённым углом и с определённого направления.

Таким образом, одним из примеров такого прилёта является попадание ФАБ-250 с универсального модуля планирования и коррекции по пункту временной дислокации ВС Украины в Бериславе в Херсонской области.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС России поразили командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады территориальной обороны и 67-й механизированной бригады ВСУ в подконтрольной Киеву части ДНР.

12 сентября Военная хроника со ссылкой на украинские мониторинговые каналы сообщила, что авиация ударила по острову Змеиный в Чёрном море.