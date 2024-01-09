На Купянском и Запорожском направлениях: расчёты «Солнцепёков» уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ

Ударами тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» уничтожены укреплённые опорные пункты бригад и большое количество пехоты ВСУ на Запорожском и Купянском направлениях, сообщили в Минобороны России. При этом штурмовики мотострелковых подразделений группировки войск «Восток» заняли находящийся в лесополосе на одном из участков Южно-Донецкого направления опорный пункт украинских войск. В свою очередь, ударная группа армейской авиации ВКС России поразила неуправляемыми авиационными ракетами опорные пункты и живую силу ВСУ на Донецком направлении.

Опорные пункты бригад Вооружённых сил Украины уничтожены ударами тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» на Запорожском и Купянском направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Так, в районе Вербового экипаж «Солнцепёка» Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ нанёс огневое поражение укреплённому опорному пункту ВСУ, уничтожив большое количество пехоты противника, укрывавшейся в нём. Контроль и корректировку стрельбы осуществляли расчёты БПЛА, которые зафиксировали поражение целей.

«Наша основная задача — своевременно прибыть в район выполнения боевой задачи, оперативно и качественно отработать по цели и так же быстро убыть в тыловой район, чтобы враг не смог нас засечь», — рассказал механик-водитель «Солнцепёка» с позывным Дизель.

При этом на Купянском направлении расчёт ТОС-А1 «Солнцепёк» общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил укреплённые взводные опорные пункты подразделений механизированной бригады ВСУ. Пуск был выполнен на расстоянии около 5 км от цели.

Боевая работа экипажа ТОС «Солнцепёк» на Запорожском направлении

Работа артиллерии по объектам ВСУ на Купянском направлении

Расчёты самоходных артиллерийских установок «Акация» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные взводные опорные пункты, бронетехнику и живую силу ВСУ на Купянском направлении.

По данным Минобороны России, разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные взводные опорные пункты с личным составом и скопление бронетехники ВСУ, после чего передали координаты на командный пункт для дальнейшего уничтожения.

«Уничтожаем пехоту противника, одиночные цели, взводные опорные пункты, наблюдательные пункты, различную технику. Какие цели нам дают, по тем и работаем», — сказал наводчик орудия с позывным Цыган.

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Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей.

«На позициях стоим недолгое время. Всегда перекатываемся, чтобы сохранить орудие. Выполняем боевые задачи с самого начала СВО. Являемся штатными военнослужащими по контракту. Быстро собрались, поняли, что нужно делать. У нас грамотные командиры. Вся батарея, весь дивизион сработались. Все знают, что делать. Командиры всё знают о личном составе, знают, как правильно распределить силы. Работа налажена. Работаем достойно. Передний край прикрываем, помогаем постоянно», — добавил командир орудия с позывным Гольф.

Штурм лесополосы на Южно-Донецком направлении

Штурмовая группа пехоты одного из мотострелковых подразделений группировки войск «Восток» заняла находящийся в лесополосе на одном из участков Южно-Донецкого направления опорный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Российские штурмовики выдвинулись на позиции противника под прикрытием огня крупнокалиберного пулемёта. Их огневое сопровождение также обеспечивала артиллерия, находящаяся на замаскированных закрытых позициях. При этом продвижение штурмовой группы на особо опасных участках корректировал расчёт FPV-дрона.

В результате слаженных действий задача по захвату опорного пункта ВСУ была успешно выполнена. Потерь среди личного состава группы нет.

«Когда доходишь до половины укрепрайона ВСУ, они уходят — бросают автоматы, пулемёты и убегают… Когда в плен берёшь, то говорят, что все они мобилизованные», — заявил командир отделения с позывным Кожева.

Штурм лесополосы на Южно-Донецком направлении

Уничтожение опорных пунктов ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении ударная группа армейской авиации ВКС России поразила неуправляемыми авиационными ракетами опорные пункты и живую силу ВСУ.

По данным Минобороны РФ, в состав группы входили ударный вертолёт Ми-28Н, прикрывающий ударный вертолёт Ка-52 и вертолёт поисково-спасательного обеспечения Ми-8. Они выполняли плановый боевой вылет. В ходе него Ми-28Н выполнил пуски ракет по обнаруженным укреплённым пунктам и живой силе подразделений ВСУ.

«Получили боевую задачу, выдвинулись в район цели, нанесли удар неуправляемыми ракетами. Задача выполнена, потерь нет. Все вернулись на аэродром вылета», — сказал лётчик вертолёта Ми-28Н с позывным Овод.