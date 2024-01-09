Минобороны: ВС России улучшили тактическое положение на Донецком направлении

Российские войска улучшили тактическое положение на Донецком направлении.

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Подразделения Южной группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии улучшили тактическое положение в районах Георгиевки и Богдановки», — цитирует его ТАСС.

По его словам, противник потерял более 250 военнослужащих убитыми и ранеными на Донецком направлении.

Ранее ВКС России уничтожили четыре командно-наблюдательных и три опорных пункта ВСУ на Краснолиманском направлении.