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На Краснолиманском направлении уничтожены командно-наблюдательные пункты ВСУ

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ВКС России уничтожили четыре командно-наблюдательных и три опорных пункта ВСУ на Краснолиманском направлении.

Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки войск «Центр» Леонид Шаров.

«Оперативно-тактическая авиация российской группировки войск уничтожила четыре командно-наблюдательных, три опорных пункта», — цитирует его РИА Новости.

Ранее военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» отразили контратаку штурмовой группы ВСУ на Купянском направлении.

Военный корреспондент RT Александр Яремчук опубликовал видео уничтожения техники и позиций ВСУ в районе Берестового.

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