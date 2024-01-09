На Краснолиманском направлении уничтожены командно-наблюдательные пункты ВСУ
Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки войск «Центр» Леонид Шаров.
«Оперативно-тактическая авиация российской группировки войск уничтожила четыре командно-наблюдательных, три опорных пункта», — цитирует его РИА Новости.
Ранее военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» отразили контратаку штурмовой группы ВСУ на Купянском направлении.
Военный корреспондент RT Александр Яремчук опубликовал видео уничтожения техники и позиций ВСУ в районе Берестового.