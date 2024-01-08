Российские военные отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» успешно отразили контратаку боевиков ВСУ в зоне проведения СВО на Купянском направлении», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что мотострелки уничтожили вооружённую группу ВСУ на подступах к линии обороны.
Ранее поступила информация, что средства ПВО России за сутки перехватили шесть ракет «Нептун», а также 14 снарядов РСЗО.