Российские военные отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении

Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» отразили контратаку штурмовой группы ВСУ на Купянском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» успешно отразили контратаку боевиков ВСУ в зоне проведения СВО на Купянском направлении», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что мотострелки уничтожили вооружённую группу ВСУ на подступах к линии обороны.

Ранее поступила информация, что средства ПВО России за сутки перехватили шесть ракет «Нептун», а также 14 снарядов РСЗО.