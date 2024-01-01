Удар нанесён 31 декабря: ВС РФ поразили аэродромы базирования самолётов — носителей ракет Storm Shadow

Минобороны России сообщило о нанесении удара высокоточным оружием по инфраструктуре аэродромов, на которых находились самолёты — носители крылатых ракет Storm Shadow. Также поражены четыре склада топлива для военной техники войск киевского режима и предприятие по производству беспилотников ВСУ в Харьковской области.

31 декабря Вооружённые силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолёты — носители крылатых ракет Storm Shadow. Это следует из сводки Минобороны России.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — говорится в сообщении.

Кроме того, ракетными войсками и артиллерией, а также ударными беспилотниками ВС РФ поражены предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов в районе города Чугуева Харьковской области, четыре склада топлива для военной техники ВСУ возле Одессы, Днепропетровска и населённого пункта Константиновка Николаевской области.

Также нанесено огневое поражение 94 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 128 районах.

В свою очередь, средствами противовоздушной обороны вблизи населённого пункта Великоалександровка Днепропетровской области сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины. Перехвачено шестнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и шесть реактивных снарядов РСЗО «Ураган».

Наряду с этим уничтожено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.

Ситуация на линии фронта

На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии нанесено поражение формированиям 14, 21 и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Тимковка и Терны Харьковской области, а также Стельмаховка Луганской Народной Республики. Противник потерял более 40 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны неподалёку от населённого пункта Червоная Диброва (ЛНР) и Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-20.

На Донецком направлении слаженными действиями подразделений Южной группировки войск во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике противника вблизи населённых пунктов Белогоровка, Клещеевка и Андреевка (ДНР).

Уничтожены более 260 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

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На Южно-Донецком направлении умелыми действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке ударов авиации и огня артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой Народной Республики, а также Приютное Запорожской области. При этом возле населённого пункта Новомихайловка (ДНР) ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. Противник потерял до 110 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск успешно поразили в опорных пунктах противника из состава 65-й и 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около населённых пунктов Работино и Новоданиловка Запорожской области. ВСУ потеряли более 40 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» и систематического огневого воздействия уничтожены более 35 военнослужащих и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».