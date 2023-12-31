На украинских аэродромах: российские военные уничтожили авиатехнику ВСУ в Днепропетровской и Одесской областях

Авиационная техника ВСУ уничтожена на аэродромах Днепр (Днепропетровская область) и Школьный (Одесская область), сообщили в Минобороны РФ. Также ударами авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS и одна «Ольха», а также радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300. Кроме того, в течение прошедших суток подразделениями ВС РФ были выведены из строя танк Leopard 2, САУ Krab польского производства, гаубица М119, артиллерийские системы М777 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

ВС РФ ударами авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией уничтожили военную технику войск киевского режима в ДНР, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.

Так, в районах н. п. Селидово (ДНР) и Глубокое (Харьковская область) были уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе две HIMARS и одна «Ольха», возле н. п. Санжейка (Одесская область) — радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300. Также уничтожили авиационную технику в ангарах на аэродромах Днепр в Днепропетровской области и Школьный в Одесской области.

Кроме того, поражены склады горючего и боеприпасов ВСУ в районах городов Запорожье и Белая Церковь, живая сила и военная техника в 133 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха». Уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Также на russian.rt.com Высокоточным ударом: ВС РФ в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты ВСУ

Ситуация на линии фронта

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск грамотными действиями при поддержке ударов армейской авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе н. п. Синьковка (Харьковская область). При этом нанесено поражение живой силе 1-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины возле Стельмаховки (ЛНР).

Потери противника составили до 120 военнослужащих, танк Leopard 2, две боевые машины пехоты, а также два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США. К тому же на северо-восточной окраине Харькова уничтожен склад горюче-смазочных материалов 74-го центра обеспечения ВСУ.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и авиации отразили атаку подразделения 63-й механизированной бригады ВСУ вблизи н. п. Червоная Диброва (ЛНР). Также нанесено поражение скоплениям живой силы противника в районе Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Также по теме В зоне СВО: замглавы Минобороны Виктор Горемыкин вручил награды бойцам группировки войск «Восток» Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил государственные награды и памятные подарки военнослужащим группировки войск...

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 56-й мотопехотной, 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ неподалёку от н. п. Богдановка и Георгиевка (ДНР). Также нанесено поражение скоплениям живой силы противника в районах населённых пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка (ДНР).

Потери противника составили до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, орудие Д-30, гаубица М119 американского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады теробороны в районе н. п. Приютное (Запорожская область) и нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле н. п. Новомихайловка (ДНР).

Потери противника составили до 100 военнослужащих, два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица FH70 производства ФРГ, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-30.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике 118-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ вблизи н. п. Работино и Вербовое (Запорожская область). ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа и две гаубицы Д-30.

На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии суточные потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».