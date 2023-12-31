ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ в Днепропетровской и Одесской областях

Вооружённые силы России уничтожили авиатехнику украинской армии на аэродромах в Днепропетровской и Одесской областях, сообщили в российском Министерстве обороны.

Кроме того, ВС России уничтожили радиолокатор С-300 в районе Санжейка Одесской области Украины.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.

Также ВС России высокоточными ударами поразили филиал национального центра управления космическими средствами украинской армии в районе населённого пункта Залесцы Хмельницкой области Украины.