Минобороны: ВС России поразили командные центры и военные объекты в Харькове

В Минобороны России заявили, что российские войска в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.

Уточняется, что ударом по экс-комплексу «Харьков Палас» были уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде.

30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Вместе с этим удар был нанесён реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.