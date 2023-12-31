Минобороны: ВС России поразили командные центры и военные объекты в Харькове
ВС России уничтожили представителей ГУР и ВСУ, планировавших теракт в Белгороде
Уточняется, что ударом по экс-комплексу «Харьков Палас» были уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде.
30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Вместе с этим удар был нанесён реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.