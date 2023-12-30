МО: ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении
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«Средствами ПВО ракеты «Ольха» и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу Белгороду», — говорится в заявлении ведомства.
Ведомство подчёркивает, что киевский режим данными террористическими действиями против мирного населения пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать российскую сторону на подобные действия.
«Подчёркиваем, что Вооружённые силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным», — добавили в Минобороны.
Ранее в МЧС России заявили, что в результате обстрела Белгорода украинцами погибли 12 взрослых и два ребёнка. Ещё 108 человек, включая 15 детей, пострадали.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в Белгород уже вылетела бригада Минздрава.