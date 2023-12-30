МЧС: 12 взрослых и два ребёнка погибли из-за обстрела ВСУ Белгорода
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Об этом ведомство сообщило в Telegram.
«Ещё 108 человек, включая 15 детей, пострадали», — уточнили в МЧС.
Ранее сообщалось, что девять взрослых и один ребёнок погибли из-за обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил, что московские врачи окажут помощь пострадавшим в Белгороде.
Также власти Воронежской и Липецкой областей выразили готовность помочь Белгороду.
Вместе с этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава.