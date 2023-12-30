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МЧС: 12 взрослых и два ребёнка погибли из-за обстрела ВСУ Белгорода

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RT
В МЧС России заявили, что в результате обстрела Белгорода украинцами погибли 12 взрослых и два ребёнка.
МЧС: 12 взрослых и два ребёнка погибли из-за обстрела ВСУ Белгорода
  • © МЧС России

Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«Ещё 108 человек, включая 15 детей, пострадали», — уточнили в МЧС.

Ранее сообщалось, что девять взрослых и один ребёнок погибли из-за обстрела Белгорода со стороны ВСУ.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил, что московские врачи окажут помощь пострадавшим в Белгороде.

Также власти Воронежской и Липецкой областей выразили готовность помочь Белгороду.

Вместе с этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава.

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