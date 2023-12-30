Собянин: московские врачи окажут помощь пострадавшим в Белгороде

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские врачи окажут помощь пострадавшим в Белгороде.

Собянин в своём Telegram-канале назвал обстрел Белгорода украинцами «бессмысленным жестоким терактом» и выразил соболезнования близким и родным погибших.

«Выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава России. С Белгородом нас связывают тесные братские связи. При необходимости выделим необходимую помощь по восстановлению города», — отметил он.

Ранее сообщалось, что девять взрослых и один ребёнок погибли из-за обстрела ВСУ Белгорода.