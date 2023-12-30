Власти Воронежской и Липецкой областей выразили готовность помочь Белгороду
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Соответствующие обращения губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и глава Воронежской области Александр Гусев опубликовали в своих Telegram-каналах.
«Террористы из ВСУ нанесли чудовищный по своей жестокости удар по Белгороду. Били по центру города, по местам скопления людей. Дети погибли... Липецкая область с вами и готова оказать любую необходимую помощь», — написал Артамонов.
В свою очередь, Гусев также выразил соболезнования родным погибших и пострадавших и отметил, что регион готов оказать любую необходимую помощь белгородцам.
Ранее сообщалось, что девять взрослых и один ребёнок погибли из-за обстрела ВСУ Белгорода.
Мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил, что московские врачи окажут помощь пострадавшим в Белгороде.