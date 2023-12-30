RT в Telegram
Подпишись

Власти Воронежской и Липецкой областей выразили готовность помочь Белгороду

Короткая ссылка
Власти Воронежской и Липецкой областей выразили соболезнования в связи с гибелью людей при обстреле украинцами центра Белгорода, а также заявили о готовности оказать необходимую помощь.
Власти Воронежской и Липецкой областей выразили готовность помочь Белгороду
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Соответствующие обращения губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и глава Воронежской области Александр Гусев опубликовали в своих Telegram-каналах.

«Террористы из ВСУ нанесли чудовищный по своей жестокости удар по Белгороду. Били по центру города, по местам скопления людей. Дети погибли... Липецкая область с вами и готова оказать любую необходимую помощь», — написал Артамонов.

В свою очередь, Гусев также выразил соболезнования родным погибших и пострадавших и отметил, что регион готов оказать любую необходимую помощь белгородцам.

Ранее сообщалось, что девять взрослых и один ребёнок погибли из-за обстрела ВСУ Белгорода.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил, что московские врачи окажут помощь пострадавшим в Белгороде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить