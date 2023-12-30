Власти Воронежской и Липецкой областей выразили готовность помочь Белгороду

Власти Воронежской и Липецкой областей выразили соболезнования в связи с гибелью людей при обстреле украинцами центра Белгорода, а также заявили о готовности оказать необходимую помощь.

Соответствующие обращения губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и глава Воронежской области Александр Гусев опубликовали в своих Telegram-каналах.

«Террористы из ВСУ нанесли чудовищный по своей жестокости удар по Белгороду. Били по центру города, по местам скопления людей. Дети погибли... Липецкая область с вами и готова оказать любую необходимую помощь», — написал Артамонов.

В свою очередь, Гусев также выразил соболезнования родным погибших и пострадавших и отметил, что регион готов оказать любую необходимую помощь белгородцам.

Ранее сообщалось, что девять взрослых и один ребёнок погибли из-за обстрела ВСУ Белгорода.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил, что московские врачи окажут помощь пострадавшим в Белгороде.