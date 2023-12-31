Высокоточным ударом: ВС РФ в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты ВСУ

Представители ГУР Минобороны Украины и ВСУ, принимавшие участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде, а также до 200 иностранных наёмников уничтожены в результате высокоточного ракетного удара по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также высокоточными ударами поражён филиал национального центра управления космическими средствами в Хмельницкой области, который используется ВСУ для ведения разведки.

В ответ на теракт в Белгороде, осуществлённый войсками киевского режима 30 декабря, были поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харькове. Об этом заявили в Минобороны России.

«Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде. Там же находились до 200 иностранных наёмников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории Российской Федерации», — сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Кроме того, в результате ударов высокоточными ракетами по зданию СБУ по Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования «Правый сектор»* ликвидированы представители руководящего состава СБУ, иностранные наёмники и боевики подразделения «Кракен».

Вдобавок был поражён филиал национального центра управления космическими средствами возле н. п. Залесцы (Хмельницкая область), который используется ВСУ для ведения разведки. К тому же уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили о нанесении ракетных ударов по пунктам временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и иностранных наёмников общей численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки военной техники и артиллерийских систем в н. п. Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко (ДНР).

В ответ на теракт в Белгороде: ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты киевского режима в Харькове

«В результате противник понёс значительные потери. Уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, с помощью которых киевский режим планировал в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку», — отметили в оборонном ведомстве.

В заключение в Минобороны РФ в очередной раз подчеркнули, что Вооружённые силы России наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре.

При атаке ВСУ на Белгород погибли как минимум 24 человека

Число погибших в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ возросло до 24. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По состоянию на 08:30 — погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть ещё один погибший ребёнок. Ещё один раненый умер в больнице, не приходя в сознание», — сообщил он.

В результате атаки киевского режима ранения получили 108 человек, добавил Гладков.

Он также отметил, что разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трёх частных домовладениях, на семи социальных объектах.

Днём 30 декабря ВСУ нанесли неизбирательный комбинированный удар по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещённом кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

Как сообщили в Минобороны РФ, система ПВО сбила большую часть средств поражения, однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от перехваченных ракет «Ольха» попали по городу. В случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы более тяжёлыми, добавили в МО.

В оборонном ведомстве констатировали, что киевский режим этой атакой пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать российские силы на ответные действия подобного характера.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». По поручению Александра Бастрыкина в Белгород направлены специалисты центрального аппарата ведомства.

Кроме того, в город по поручению президента Владимира Путина вылетела бригада Минздрава РФ во главе с министром Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим. Помимо этого, в Белгород прибыл полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев.

«Все организаторы и исполнители этого преступления понесут неотвратимое наказание»

В ночь на 31 декабря состоялось заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами по Белгороду. Постпред России Василий Небензя в своём выступлении подчеркнул, что США, Великобритания и большинство стран ЕС являются соучастниками преступлений киевского режима.

«Как мы уже заявляли, одной из задач нашей СВО в рамках демилитаризации Украины является ликвидация угроз, исходящих с территорий, граничащих с российскими регионами, в том числе вошедшими в состав России после начала СВО. Чем больше нам их будут создавать (эти угрозы), тем жёстче будем действовать мы, думаю, всем это должно быть понятно», — пояснил Небензя.

Он также отметил, что Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением жестокого теракта, совершённого с использованием запрещённых кассетных боеприпасов.

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Небензя констатировал, что героями в Киеве сегодня считают тех, кто осуждён как военные преступники Нюрнбергским трибуналом, — коллаборационистов и поклонников Адольфа Гитлера. При этом нынешние киевские стратеги используют методы бандеровцев, задействуя западное дальнобойное оружие, подчеркнул дипломат.

«Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание», — добавил российский постпред.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).