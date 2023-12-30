«Преступление не останется безнаказанным»: в МО РФ сообщили, что ВСУ атаковали Белгород кассетными ракетами «Ольха»

ВСУ нанесли неизбирательный комбинированный удар по Белгороду с применением двух ракет «Ольха» в запрещённом кассетном снаряжении, а также реактивных снарядов РСЗО Vampire производства Чехии, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что большую часть средств поражения удалось сбить, а в случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы гораздо более тяжёлыми. В результате атаки ВСУ погибли по меньшей мере 14 человек, более 100 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Также Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН.

В Минобороны России заявили, что средства ПВО сбили большую часть направленных на Белгород средств поражения ВСУ, однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от перехваченных ракет «Ольха» попали по городу. В результате удара погибли по меньшей мере 14 человек, включая двоих детей, более 100 пострадали.

«Киевский режим предпринял попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещённом кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства», — сообщили в Министерстве обороны.

Как уточнили в оборонном ведомстве, в случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы гораздо более тяжёлыми.

«Киевский режим, совершивший это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия. Подчёркиваем, что Вооружённые силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным», — заключили в МО.

Согласно последним данным МЧС России, в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ погибли 14 человек (в том числе двое детей), ещё 108 пострадали (включая 15 несовершеннолетних). В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели троих детей. По его словам, 17 раненых находятся в тяжёлом состоянии (12 взрослых и пятеро детей).

В пресс-службе Кремля заявили, что президент проинформирован об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода.

«По поручению главы государства в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим», — говорится в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил направить в Белгород специалистов центрального аппарата ведомства. Возбуждено уголовное дело по статьям убийство, покушение на убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества.

«Глава СКР поручил установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры», — подчеркнули в ведомстве.

РИА Новости

© Антон Вергун

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал произошедшее в Белгороде большой трагедией и бессмысленным жестоким терактом, добавив, что в город выехала бригада врачей в составе группы Минздрава РФ.

«С Белгородом нас связывают тесные братские связи. При необходимости выделим необходимую помощь по восстановлению города», — написал он в своём Telegram-канале.

Помощь Белгороду также предложили губернатор Воронежской области Александр Гусев и глава Орловской области Андрей Клычков. Оба губернатора также обратились к жителям своих регионов, отметив, что оперативная обстановка находится под контролем.

Наряду с этим главы субъектов призвали жителей полностью воздержаться от использования любой пиротехники и салютов в ближайшие дни.

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Белгород также подвергался обстрелам ВСУ в предшествующие сутки. Как заявил ранее Вячеслав Гладков, повреждения были зафиксированы в 55 частных жилых домах, одной квартире, а также в двух зданиях хозсубъектов и на трёх социальных объектах. Также он сообщал, что 29 декабря в результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина, а ещё четыре человека, в том числе 10-летний ребёнок, были ранены.

Заседание Совбеза ООН

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона запросила проведение заседания Совета Безопасности в связи с атакой Белгорода. Заседание назначено на 16:00 по Нью-Йорку 30 декабря (00:00 мск).

«Потребовали также присутствия постпреда Чехии, пусть объяснится за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители... Посмотрим, хватит ли мужества (и совести) у чехов к нам присоединиться: в других ситуациях на участие в запрашиваемых западниками заседаниях по Украине выстраивается очередь из желающих стран — членов ЕС», — написал Полянский в Telegram-канале.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за терактом в Белгороде стоит Великобритания, которая в координации с США «подстрекает киевский режим к террористическим действиям» на фоне провала контрнаступления ВСУ.

«Лондон, как недавно заявили представители Банковой, запретил киевскому режиму вести переговоры с российской стороной, сделав ставку на так называемую победу на поле боя. В отсутствие малейших шансов улучшить плачевное положение ВСУ «на земле» англосаксы перешли к тактике осуществления терактов против мирных жителей», — сказала Захарова.

Она добавила, что ответственность за теракт также несут и государства Евросоюза, продолжающие поставлять оружие Украине, которая использует его против мирных жителей.

В российском МИД подчеркнули, что удар целенаправленно наносился по местам массового скопления мирных жителей, семей с детьми. «Был атакован центр предпраздничного Белгорода — новогодний снежный городок, ёлка и каток, куда пришли отдохнуть горожане. Украинские преступники использовали кассетные боеприпасы в целях увеличения количества жертв террористической атаки», — заявили в ведомстве.