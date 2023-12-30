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Житель Белгорода рассказал RT об обстановке в городе после украинского обстрела

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Житель Белгорода рассказал RT об обстановке в городе после обстрела со стороны украинцев.
Житель Белгорода рассказал RT об обстановке в городе после украинского обстрела
  • РИА Новости
  • © Таисия Лисковец

По его словам, центр Белгорода сейчас перекрыт после обстрела ВСУ, везде слышно сирены скорых и МЧС.

Он также отметил, что город сплотился, все помогают друг другу.

«Обзванивают строительные организации, у кого есть запасы плёнки и фанеры. Необходимо срочно закрывать крыши и побитые стёкла», — сказал собеседник.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

По последним данным МЧС России, в результате обстрела Белгорода украинцами погибли 12 взрослых и два ребёнка. Ещё 108 человек, включая 15 детей, пострадали.

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