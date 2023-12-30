Заседание Совбеза ООН в связи с ударом по Белгороду назначили на полночь

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что заседание Совета Безопасности ООН из-за украинского обстрела Белгорода пройдёт в 00:00 мск.

«Заседание в итоге назначено на полночь по Москве (16:00 по Нью-Йорку) сегодня», — написал он в своём Telegram.

По его словам, организовать заседание раньше сотрудники ООН не успевают технически.

«Посмотрим, хватит ли мужества (и совести) у чехов к нам присоединиться: в других ситуациях на участие в запрашиваемых западниками заседаниях по Украине выстраивается очередь из желающих стран — членов ЕС», — отметил он.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

По последним данным МЧС России, в результате обстрела Белгорода украинцами погибли 12 взрослых и два ребёнка. Ещё 108 человек, включая 15 детей, пострадали.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с ударом по Белгороду.