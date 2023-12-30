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МИД России — об обстреле Белгорода: Киев вновь показал своё нацистское нутро

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В МИД России заявили, что украинский обстрел Белгорода вновь показал бесчеловечное нацистское нутро киевского режима.
МИД России — об обстреле Белгорода: Киев вновь показал своё нацистское нутро
  • globallookpress.com
  • © Власов Сергей

«Киевский режим вновь показал своё бесчеловечное нацистское нутро. Он совершил очередное циничное и кровавое преступление, атаковав жилые кварталы города Белгорода из реактивных систем залпового огня», — отмечается в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что удар целенаправленно наносился по местам массового скопления мирных жителей — семей с детьми.

«Был атакован центр предпраздничного  Белгорода — новогодний снежный городок, ёлка и каток, куда пришли отдохнуть горожане. Украинские преступники использовали кассетные боеприпасы в целях увеличения количества жертв террористической атаки», — отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

По данным МЧС России на 17:58 мск, в результате обстрела Белгорода украинцами погибли 12 взрослых и два ребёнка. Ещё 108 человек, включая 15 детей, пострадали.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с ударом по Белгороду.

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