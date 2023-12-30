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Турчак: обстрел Белгорода — это теракт, который не останется безнаказанным

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Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что обстрел Белгорода — это теракт, который не останется безнаказанным.
Турчак: обстрел Белгорода — это теракт, который не останется безнаказанным
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

«Соболезнования близким погибших и пострадавших... Этот теракт не останется безнаказанным», — написал он в Telegram.

Он также добавил, что «Единая Россия» окажет помощь жителям, пострадавшим в результате обстрела центра города украинцами.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

По последним данным в МЧС России, в результате обстрела Белгорода украинцами погибли 12 взрослых и два ребёнка. Ещё 108 человек, включая 15 детей, пострадали.

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