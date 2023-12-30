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В Курской и Владимирской областях предложили помощь Белгороду после обстрела ВСУ

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Власти Курской и Владимирской областей предложили помощь Белгороду после обстрела украинских войск.
В Курской и Владимирской областях предложили помощь Белгороду после обстрела ВСУ
  • РИА Новости
  • © Таисия Лисковец

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что поговорил с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым и предложил ему оказать помощь. Гладков ответил, что регион на текущий момент справляется своими силами. Старовойт добавил, что медики и ремонтные бригады с техникой готовы выдвинуться на помощь в любой момент.

Также соболезнования жителям Белгорода выразил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

«Они (ВСУ. — RT) уже не утруждаются скрывать своё истинное лицо. Не могут честно победить россиян на поле боя, поэтому бьют исподтишка по мирным городам и сёлам», — отметил он.

Ранее в МЧС России заявили, что в результате обстрела Белгорода украинцами погибли 12 взрослых и два ребёнка.

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