Гладков заявил, что число погибших после атаки ВСУ на Белгород увеличилось до 22
- РИА Новости
«Один из пострадавших скончался ночью в больнице», — написал он в Telegram.
Гладков подчеркнул, что 25 пострадавших, получивших тяжёлые травмы, будут переведены в федеральные клиники.
Ранее сообщалось о 21 жертве обстрела Белгорода.
В Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Вместе с этим удар был нанесён реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.