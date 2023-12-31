Гладков заявил, что число погибших после атаки ВСУ на Белгород увеличилось до 22

Число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 22. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Один из пострадавших скончался ночью в больнице», — написал он в Telegram.

Гладков подчеркнул, что 25 пострадавших, получивших тяжёлые травмы, будут переведены в федеральные клиники.

Ранее сообщалось о 21 жертве обстрела Белгорода.

В Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Вместе с этим удар был нанесён реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.