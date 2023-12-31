Губернатор сообщил, что число жертв атаки ВСУ на Белгород достигло 21

Число жертв обстрела Белгорода со стороны украинской армии увеличилось до 21, трое из них — дети. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К большому горю, количество погибших увеличилось до 21 человека, из них трое — это дети», — написал он в Telegram.

Гладков уточнил, что пострадали 110 человек, из которых 30 находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Вместе с этим удар был нанесён реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.