Губернатор сообщил, что число жертв атаки ВСУ на Белгород достигло 21
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«К большому горю, количество погибших увеличилось до 21 человека, из них трое — это дети», — написал он в Telegram.
Гладков уточнил, что пострадали 110 человек, из которых 30 находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Вместе с этим удар был нанесён реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.