В ООН на фоне удара по Белгороду призвали не обстреливать гражданские объекты
По его словам, всемирная организация осуждает все нападения на населённые пункты.
«Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны прекратиться немедленно», — приводит РИА Новости заявление Хиари.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число жертв обстрела Белгорода со стороны украинской армии увеличилось до 21, трое из них — дети.
В Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Вместе с этим удар был нанесён реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.