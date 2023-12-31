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В ООН на фоне удара по Белгороду призвали не обстреливать гражданские объекты

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Помощник Генсека ООН Халед Хиари на фоне атаки ВСУ на Белгород призвал стороны украинского конфликта не обстреливать гражданские объекты и мирных граждан.

По его словам, всемирная организация осуждает все нападения на населённые пункты.

«Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны прекратиться немедленно», — приводит РИА Новости заявление Хиари.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число жертв обстрела Белгорода со стороны украинской армии увеличилось до 21, трое из них — дети

В Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Вместе с этим удар был нанесён реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

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