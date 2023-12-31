Мэр Магадана отменил новогодние гуляния из-за удара ВСУ по Белгороду

Мэр Магадана Юрий Гришан назвал неуместными новогодние гуляния в городе на фоне атаки украинских войск на Белгород, унёсшей жизни 21 человека.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших в Белгороде.

«Считаю неуместным проводить новогодние мероприятия в полночь на Театральной площади», — написал Гришан в Telegram.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число жертв обстрела Белгорода со стороны украинской армии увеличилось до 21, трое из них — дети.

В Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Вместе с этим удар был нанесён реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.