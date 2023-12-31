RT в Telegram
Подпишись

Мэр Магадана отменил новогодние гуляния из-за удара ВСУ по Белгороду

Короткая ссылка
Мэр Магадана Юрий Гришан назвал неуместными новогодние гуляния в городе на фоне атаки украинских войск на Белгород, унёсшей жизни 21 человека.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших в Белгороде.

«Считаю неуместным проводить новогодние мероприятия в полночь на Театральной площади», — написал Гришан в Telegram.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число жертв обстрела Белгорода со стороны украинской армии увеличилось до 21, трое из них — дети

В Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Вместе с этим удар был нанесён реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить