ВС России уничтожили склад ГСМ ВСУ на северо-восточной окраине Харькова
- РИА Новости
Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
«На северо-восточной окраине города Харькова уничтожен склад горюче-смазочных материалов 74-го центра обеспечения ВСУ», — говорится в сводке.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.
Также ВС России высокоточными ударами поразили филиал национального центра управления космическими средствами украинской армии в районе населённого пункта Залесцы Хмельницкой области Украины.