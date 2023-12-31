ВС России уничтожили склад ГСМ ВСУ на северо-восточной окраине Харькова

Вооружённые силы России уничтожили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) центра обеспечения украинской армии на северо-восточной окраине Харькова.

Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

«На северо-восточной окраине города Харькова уничтожен склад горюче-смазочных материалов 74-го центра обеспечения ВСУ», — говорится в сводке.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.

Также ВС России высокоточными ударами поразили филиал национального центра управления космическими средствами украинской армии в районе населённого пункта Залесцы Хмельницкой области Украины.