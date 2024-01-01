Военная хроника опубликовала кадры зачистки опорных пунктов ВСУ в Богдановке
Отмечается, что на этом направлении украинская армия регулярно предпринимает попытки переброса резервов, но мобилизованные часто стреляют друг по другу из-за путаницы.
«Некоторые позиции, как на видео, всё чаще попадают в окружение и уничтожаются артиллерией и дронами со сбросом», — говорится в сообщении.
Ранее штурмовые подразделения ивановских десантников захватили опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артёмовска.
Спецкор RT Александр Пискунов опубликовал видео того, как операторы БПЛА выкуривают солдат ВСУ из разрушенных домов в Марьинке.