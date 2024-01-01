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Военная хроника опубликовала кадры зачистки опорных пунктов ВСУ в Богдановке

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Военная хроника опубликовала видео зачистки опорных пунктов ВСУ в Богдановке, сражения ведутся в 2 км от Часова Яра.

Отмечается, что на этом направлении украинская армия регулярно предпринимает попытки переброса резервов, но мобилизованные часто стреляют друг по другу из-за путаницы.

«Некоторые позиции, как на видео, всё чаще попадают в окружение и уничтожаются артиллерией и дронами со сбросом», — говорится в сообщении.

Ранее штурмовые подразделения ивановских десантников захватили опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артёмовска.

Спецкор RT Александр Пискунов опубликовал видео того, как операторы БПЛА выкуривают солдат ВСУ из разрушенных домов в Марьинке.

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