Штурмовые подразделения ивановских десантников захватили опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артёмовска, заявили в Минобороны России. Военные сначала нанесли удар по объекту артиллерией, после чего десантники с нескольких направлений стремительно овладели позициями и провели зачистку. Как отметили в МО, украинские военные бежали, бросив раненых и убитых.

На Донецком направлении к северо-западу от Артёмовска штурмовые подразделения ивановских десантников захватили опорный пункт ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, перед атакой военные применили беспилотники и вскрыли позиции огневых средств и пунктов управления противника, после чего по ним нанесли удар артиллерией. FPV-дроны применялись для уничтожения вновь выявленных объектов.

«Деморализовав боевиков, десантники с нескольких направлений стремительно овладели позициями ВСУ, после чего провели полную зачистку опорного пункта. Противник бежал, бросив своих раненых и убитых», — говорится в сообщении.

Кроме того, в МО добавили, что штурмовики и танкисты группировки «Запад» уничтожили опорный пункт и живую силу ВСУ на Купянском направлении.

Как уточнили в ведомстве, взводный опорный пункт с личным составом был обнаружен в ходе разведки с воздуха с применением беспилотника. Координаты были переданы в командный пункт ВС РФ.

«Экипажи танков выехали на прямую наводку и точными выстрелами «разобрали» укрепления противника. После чего было осуществлено десантирование штурмовиков, которые выбили врага с его позиций», — рассказали в МО.

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Как рассказали в оборонном ведомстве, расчёт 82-мм автоматического миномёта «Василёк» гвардейского уральского полка группировки «Центр» получил координаты цели от передовых арткорректировщиков. После этого российские военные провели обстрел заданного квадрата из миномётов.

«Работаем, не даём им подойти ни днём ни ночью. Расход БК очень большой, мы выпустили около 1 тыс. мин за три дня. Мы их начинаем гонять — они теряются, бегают по лесу вместо того, чтобы прятаться. Они малоподготовленные, они не понимают, что им делать. У них нет подготовки, их из военкомата экипируют и отправляют на передний край», — приводит Минобороны слова командира орудия с позывным Наколка.

В МО также показали кадры работы экипажей штурмовой авиации на самолётах Су-25. Лётчики нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По данным ведомства, в результате уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и живая сила противника.

В ведомстве также рассказали, что артиллеристы Южного военного округа уничтожили выявленный разведчиками замаскированный в жилом здании миномётный расчёт ВСУ на Запорожском направлении.

Как отметили в ведомстве, для обнаружения целей и наблюдения за противником разведчики использовали квадрокоптеры. Оператор аппарата обнаружил миномётный расчёт ВСУ, который вёл огонь по позициям наших войск из одного из заброшенных зданий.

«Определив местоположение огневого средства, разведчики передали координаты артиллеристам. Точным попаданием из 152-мм орудия «Гиацинт-Б» миномётный расчёт противника был уничтожен», — рассказали в ведомстве.