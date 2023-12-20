Солдат ВСУ рассказал, что командование пугало его российским пленом

Украинское командование распространяет среди личного состава слухи об ужасах российского плена, сообщил военнопленный солдат ВСУ Василий Нагорный.

По его словам, командиры украинской армии рассказывали, что в российском плену якобы ломают пальцы и режут военнопленных. Однако он отметил, что над украинскими солдатами никто не издевается, а даже кормят по три раза в день, передаёт РИА Новости.

«Мы можем спокойно сесть и почитать книжки, сесть поговорить с ребятами. Никто на нас не кричит, не верещит, не бьёт и не пытает», — добавил Нагорный.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число сдающихся в плен украинских военных в последнее время резко возросло.