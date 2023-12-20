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Солдат ВСУ рассказал, что командование пугало его российским пленом

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Украинское командование распространяет среди личного состава слухи об ужасах российского плена, сообщил военнопленный солдат ВСУ Василий Нагорный.
Солдат ВСУ рассказал, что командование пугало его российским пленом
  • AP

По его словам, командиры украинской армии рассказывали, что в российском плену якобы ломают пальцы и режут военнопленных. Однако он отметил, что над украинскими солдатами никто не издевается, а даже кормят по три раза в день, передаёт РИА Новости.

«Мы можем спокойно сесть и почитать книжки, сесть поговорить с ребятами. Никто на нас не кричит, не верещит, не бьёт и не пытает», — добавил Нагорный.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число сдающихся в плен украинских военных в последнее время резко возросло.

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