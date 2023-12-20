МО показало кадры бомбового удара по пунктам ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны России опубликовало видео бомбового удара по командно-наблюдательным пунктам украинских войск истребителями Су-34 на Краснолиманском направлении.

По данным ведомства, российские бойцы использовали для выполнения задачи универсальные модули планирования и коррекции с неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500.

«Полёт прошёл на высоте 11 тыс. м. Вооружение сработало штатно. Все цели были поражены», — сообщил командир экипажа Су-34 по имени Олег.

Ранее сообщалось, что Су-34 ВКС России поразили три командных пункта ВСУ на Краснолиманском направлении.