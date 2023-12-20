МО: Су-34 ВКС поразили три командных пункта ВСУ на Краснолиманском направлении
Об этом заявил командир одного из экипажей Олег.
«Сегодня выполнил полёт на уничтожение военных объектов противника с применением бомбового вооружения», — цитирует его РИА Новости.
В Министерстве обороны России уточнили, что экипажи Су-34 в интересах группировки войск «Центр» нанесли удары и поразили три командно-наблюдательных пункта В Украины на Краснолиманском направлении.
Ранее в ведомстве сообщили, что расчёты гаубиц Д-30 группировки ВС России «Запад» уничтожили командные пункты и пехоту украинских войск на Купянском участке фронта.