МО: Су-34 ВКС поразили три командных пункта ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли бомбовый удар по командно-наблюдательным пунктам Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении.

Об этом заявил командир одного из экипажей Олег.

«Сегодня выполнил полёт на уничтожение военных объектов противника с применением бомбового вооружения», — цитирует его РИА Новости.

В Министерстве обороны России уточнили, что экипажи Су-34 в интересах группировки войск «Центр» нанесли удары и поразили три командно-наблюдательных пункта В Украины на Краснолиманском направлении.

Ранее в ведомстве сообщили, что расчёты гаубиц Д-30 группировки ВС России «Запад» уничтожили командные пункты и пехоту украинских войск на Купянском участке фронта.