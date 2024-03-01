Бюджетный аналог «Ланцета»: что известно о новом российском дроне-камикадзе «Скальпель»

Конструкторское бюро «Восток» запустило в серийное производство дрон-камикадзе «Скальпель». По словам разработчиков, он должен стать более дешёвым и массовым аналогом известного российского барражирующего боеприпаса «Ланцет». Дальность полёта нового дрона составляет 40 км, масса полезной нагрузки — 5 кг, а крейсерская скорость — 120 км/ч. Эти характеристики, с точки зрения экспертов, позволят «Скальпелю» поражать достаточно широкий спектр целей. Аналитики полагают, что этот дрон найдёт свою нишу и будет применяться в зоне СВО наряду с «Ланцетом».

Дрон-камикадзе «Скальпель» запущен в серийное производство, сообщили ТАСС в конструкторском бюро «Восток». «Скальпель» будет производиться очень крупной серией, до конца 2024 года мы выйдем на производство в объёме тысяч экземпляров изделия. Точные данные не разглашаются, счет идёт на тысячи изделий», — отметили в компании.

Разработчики напомнили, что в зоне специальной военной операции «Скальпель» применяется с 2023 года. За это время в его конструкцию были внесены изменения.

«Мы модернизировали катапульту, с которой запускается платформа. Она стала более компактной, удобной в использовании, разворачивается в три раза быстрее. Бережём жизни солдат. Также «Скальпель» получил новую связь. Регулярно совершенствуемся, подстраиваемся под новые реалии», — пояснили в конструкторском бюро.

Авторы проекта отмечают, что в дальнейшем «Скальпель» будет дополнен разведывательным беспилотным летательным аппаратом — два дрона будут работать в одной связке.

«Противник должен бояться»

Напомним, КБ «Восток» было основано представителями батальона «Восток» (ныне — 114-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада), который воюет в Донбассе с 2014 года.

«Скальпель» создаётся в инициативном порядке. Как отмечается на сайте КБ, новый дрон представляет собой «многоцелевую платформу одноразового применения».

Этот аппарат способен «длительное время в режиме ожидания находиться в воздухе в районе цели и оперативно атаковать её после получения соответствующей команды от оператора или выполнять задачи, предусматриваемые заложенным алгоритмом», говорится в материалах разработчика.

Дальность полёта «Скальпеля» составляет 40 км, масса полезной нагрузки — 5 кг, взлётный вес — 10,5 кг, а крейсерская скорость — 120 км/ч.

Разработчики позиционируют «Скальпель» как более дешёвый аналог уже ставшего знаменитым дрона-камикадзе «Ланцет» компании ZALA (входит в концерн «Калашников»). Аппараты имеют схожую конструкцию и принцип действия.

«Это изделие («Скальпель». — RT) — аналог «Ланцета». Но сейчас и потом оно будет уступать «Ланцету» по некоторым техническим параметрам — это необходимая плата за большую доступность», — отмечалось в Telegram-канале батальона «Восток».

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При этом конструкторы подчёркивают, что они не намерены конкурировать с продукцией ZALA. Главная их задача — создать дешёвый, но дальнобойный и эффективный барражирующий боеприпас.

«Мы не ставим перед собой задачу создать конкуренцию — мы хотим наполнить фронт необходимыми средствами поражения», — отметили в бюро.

По словам командира бригады «Восток» Александра Ходаковского, при определении облика будущего дрона разработчики должны были создать универсальный беспилотный аппарат большой дальности для контрбатарейной борьбы на серьёзном удалении от линии фронта.

«Самое главное, нам нужно было массовое производство дешёвых, «ширпотребных» дронов, удовлетворяющих нас по эффективности», — заявил он в интервью «Комсомольской правде».

По его мнению, появление массового и дешёвого дрона-камикадзе позволит, в частности, перегрузить средства противовоздушной обороны ВСУ.

«Чего мы хотим добиться? Выбивание артиллерийских установок противника. Второе — снижение точности его артогня. Третий эффект (его даст массовость) — перегрузка ПВО противника. Четвёртый — противник должен бояться «Скальпеля», — сказал Ходаковский.

Он также сообщил, что один «Скальпель» стоит порядка 200 тыс. рублей. Разработчики будут стараться сохранять цену на этом уровне и в дальнейшем, добавил комбриг.

«Мы не допустим, чтобы цена изделия в массовом производстве возросла. Стоит «Скальпелю» подорожать хотя бы в два раза — всё, смысл утерян. Если кто-то из нашей цепочки разработчиков захочет на «Скальпеле» заработать во время СВО — сразу разорву отношения», — подчеркнул Ходаковский.

«Нанести существенный ущерб»

Стоит отметить, что «Ланцет», аналогом которого является «Скальпель», на сегодняшний день показывает высокую результативность в ходе СВО. Информация о его успешном применении регулярно публикуется российскими военными.

Так, 2 февраля «Ланцет» поразил украинский танк Т-64БВ, а 4 февраля — контрбатарейную РЛС AN/TPQ-36. Позднее подразделения беспилотной авиации ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили при помощи этих БПЛА три полевых орудия и миномёт ВСУ в Херсонской области.

БПЛА «Ланцет»

globallookpress.com

© Bulkin Sergey/news.ru

Эффективность «Ланцетов» признают и за рубежом. В частности, президент Сербии Александр Вучич 14 февраля заявил, что эти дроны «произвели революцию» в ходе конфликта на Украине. Политик также сообщил, что Белград ведёт разработку аналогичного аппарата, который планируется принять на вооружение сербских вооружённых сил в 2025 году.

В свою очередь, аналитики полагают, что «Скальпель» найдёт свою нишу в войсках и будет использоваться одновременно с «Ланцетом».

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«Оба аппарата будут применяться в зоне СВО. При этом вряд ли какому-то из этих дронов будет отведена особая роль. На войне некогда выбирать цели отдельно для «Ланцета» или «Скальпеля». Всё будет зависеть от ситуации и от того, какое оружие будет под рукой в данный конкретный момент», — сказал в разговоре с RT военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин.

В то же время он отметил, что масса полезной нагрузки 5 кг позволит «Скальпелю» поражать достаточно широкий спектр целей.

«Этого достаточно, чтобы уничтожить танк, бронетранспортёр, боевую машину пехоты, радиолокационную установку и другие подобные объекты. Можно также взорвать, например, блиндаж ВСУ. Это достаточно большой вес, чтобы нанести существенный ущерб противнику», — заявил Литовкин.

Со своей стороны, руководитель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев считает, что оценивать возможности «Скальпеля» преждевременно, необходимо дождаться результатов его использования в войсках.

«Когда появляется новое оборудование, выпускается опытная партия... у любого технического решения есть ряд «детских заболеваний», которые нужно установить на первичных этапах эксплуатации. Это путь от прототипа до серийного образца. Даже когда уже есть серийный образец, он всё равно постоянно дорабатывается», — пояснил специалист в разговоре с RT.

При этом аналитики положительно оценивают сам факт появления на рынке новых моделей российских БПЛА, что позволяет инженерам находить наиболее оптимальные технические решения.