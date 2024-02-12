ВДВ уничтожили «Ланцетами» три полевых орудия ВСУ на правом берегу Днепра

Подразделения беспилотной авиации ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили при помощи БПЛА «Ланцет» три полевых орудия и миномёт ВСУ в Херсонской области.

Об этом сообщили в Минобороны России. Ранее ВС России уничтожили склад ВСУ с авиационными средствами поражения. Также ВС России поразили семь пунктов временной дислокации ВСУ под Херсоном.