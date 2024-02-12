ВДВ уничтожили «Ланцетами» три полевых орудия ВСУ на правом берегу Днепра
Подразделения беспилотной авиации ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили при помощи БПЛА «Ланцет» три полевых орудия и миномёт ВСУ в Херсонской области.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее ВС России уничтожили склад ВСУ с авиационными средствами поражения.
Также ВС России поразили семь пунктов временной дислокации ВСУ под Херсоном.
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