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ВДВ уничтожили «Ланцетами» три полевых орудия ВСУ на правом берегу Днепра

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Подразделения беспилотной авиации ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили при помощи БПЛА «Ланцет» три полевых орудия и миномёт ВСУ в Херсонской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее ВС России уничтожили склад ВСУ с авиационными средствами поражения.

Также ВС России поразили семь пунктов временной дислокации ВСУ под Херсоном.

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