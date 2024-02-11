ВС России уничтожили склад ВСУ с авиационными средствами поражения

В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад ВСУ с авиационными средствами поражения.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Поражён пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики, склад авиационных средств поражения, а также живая сила и военная техника ВСУ в 119 районах», — отметили в министерстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили за сутки два пункта управления БПЛА и два склада ВСУ на Донецком направлении.