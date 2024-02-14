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Вучич: российские БПЛА «Ланцет» произвели революцию в ходе конфликта на Украине

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Президент Сербии Александр Вучич высказал мнение, что российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» произвели революцию в ходе конфликта на Украине.
Вучич: российские БПЛА «Ланцет» произвели революцию в ходе конфликта на Украине
  • Gettyimages.ru

Сербский лидер выразил надежду, что до лета 2025 года на вооружение армии Сербии будут приняты ударные беспилотники «Гавран» сербского производства с дальностью в 50 км.

При этом представители компании-разработчика указали на сходство этих БПЛА с «Ланцетами».

«Сначала у них таких не было, но потом они создали «Ланцет» и буквально произвели революцию в ходе конфликта», — цитирует Вучича РИА Новости.

Ранее стало известно, что подразделения беспилотной авиации ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили при помощи БПЛА «Ланцет» три полевых орудия и миномёт ВСУ в Херсонской области.

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