«Сухопутная авиация»: как применяется и совершенствуется российское огнемётное оружие

С начала СВО российская промышленность в 12 раз нарастила выпуск снарядов для огнемётного оружия. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Также, по словам главы военного ведомства, войска начали получать тяжёлые системы «с повышенными боевыми характеристиками». В настоящее время в зоне СВО применяются три типа огнемётного оружия: РПО «Шмель», самоходные комплексы ТОС-1А «Солнцепёк» и ТОС-2 «Тосочка». Параллельно идут работы над системой «Возрождение», которая сможет наносить удары термобарическими боеприпасами. По мнению экспертов, огнемётные комплексы крайне востребованы в ВС РФ как средство гарантированного поражения живой силы в укрытиях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о значительном увеличении производства снарядов для огнемётного вооружения ВС РФ. Такое заявление он сделал на заседании коллегии военного ведомства.

«Высокая эффективность огнемётно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжёлым огнемётным системам и реактивных пехотных огнемётов увеличен в 12 раз», — рассказал Шойгу.

По словам министра, существенный вклад в поражение объектов ВСУ вносят тяжёлые огнемётные подразделения — на их счету более 4 тыс. выполненных боевых задач с начала спецоперации.

«Поставка тяжёлых огнемётных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличила их боевой потенциал в 2,2 раза», — добавил Шойгу.

«Уничтожают всё живое»

Согласно данным Минобороны РФ, в зоне СВО достаточно широко применяется тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк». Она осуществляет прикрытие штурмовых подразделений, наносит удары по складам, технике, опорным пунктам, блиндажам и другим инженерным сооружениям украинских боевиков.

В начале февраля Минобороны РФ сообщило об успешном применение ТОС-1А на Купянском направлении по долговременным укрытиям ВСУ.

«На переднем крае противник концентрирует свои силы. Мы работаем по живой силе противника, по укреплениям, блиндажам, то есть в тех местах, где противник концентрирует свои силы. Эта машина зарекомендовала себя на всём протяжении СВО как очень эффективное и мощное оружие. Противник её очень боится», — приводит пресс-служба Минобороны РФ слова командира огнемётной роты с позывным Урал.

«Солнцепёк» не имеет аналогов в мире, отличается неприхотливостью и мобильностью. Пусковая установка системы вмещает 24 термобарических снаряда, которые способны уничтожить объекты противника на площади до 40 тыс. кв. м. Дальность стрельбы из ТОС-1А достигает 6 км.

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Как заявил Урал, при соприкосновении с целью термобарические снаряды формируют ударную волну, создающую «высокие температуру и давление». В материалах Минобороны РФ сообщается, что снаряды «Солнцепёка» в буквальном смысле «уничтожают всё живое».

«Результат удара с камеры объективного контроля. Попадая в цель, термобарический снаряд распыляет, а затем воспламеняет взрывоопасную смесь. Температура несколько тысяч градусов плюс избыточное давление. Уничтожают всё живое», — поясняют в военном ведомстве.

Контроль и корректировка поражаемых целей осуществляются расчётами БПЛА, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт.

Сама стрельба ведётся с использованием новейших программных систем топогеодезической привязки. Высокая точность залповой стрельбы по площадной цели обеспечивается за счёт прямого прицеливания и автоматизированного наведения.

«ТОС-1А «Солнцепёк» работает безотказно, если от огня РСЗО противник ещё может укрыться в окопе или блиндаже, то от разрыва термобарической ракеты спастись просто невозможно», — отмечают в Минобороны РФ.

Стрельба термобарическими ракетами

© РИА Новости / Владимир Астапкович

Из-за высокой поражающей мощи «Солнцепёк» является приоритетной целью ВСУ. По этой причине ТОС-1А сопровождают БМП-3, вооружённые средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Боевая работа системы чаще всего осуществляется ночью — это безопаснее и неожиданнее для противника.

Помимо «Солнцепёка», в зоне СВО эффективно применяется ТОС-2 «Тосочка». Комплекс выполнен на колёсном шасси «Торнадо-У» с защищённой кабиной. Система в два раза легче «Солнцепёка», но тоже относится к классу тяжёлой огнемётной техники. Дальность стрельбы «Тосочки» превышает 20 км.

ТОС-2 оснащается новыми термобарическими ракетами, автоматизированной системой управления наведением и огнём (АСУНО) и системой противодействия высокоточному оружию. Ещё одно достоинство «Тосочки» — боевое применение с неподготовленных позиций и возможность покинуть их до того, как артиллерия противника сможет нанести ответный удар.

Огнемётная система «Тосочка»

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Также в зоне СВО успешно применяется модернизированный реактивный пехотный мобильный огнемёт РПО ПДМ-А «Шмель-М». По данным Минобороны РФ, он относится к новому поколению высокоточного мобильного штурмового оружия. Комплекс предназначен для уничтожения живой силы в укрытиях и выведения из строя автомобильной и легкобронированной техники. Площадь поражения огнемёта «Шмель-М» может достигать 80 кв. м.

«Огнемёт производит реактивный выстрел из термобарического снаряжения, которое расположено в одноразовом, выполненном из стекловолокна транспортно-пусковом контейнере. Поражающими факторами боеприпаса являются высокотемпературное поле и зона повышенного давления со значительной длительностью воздействия» — говорится в материалах Минобороны РФ.

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В ближайшее время российская армия получит новую боевую самоходную систему, способную применять термобарические боеприпасы. Впервые о ней рассказал в конце декабря в интервью РИА Новости генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

По его словам, новейший комплекс получил название «Возрождение». Он создан на базе инженерной машины дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие». Система способна применять снаряды от РСЗО «Ураган» или ракеты огнемётных систем.

«Теперь мы предложили, как нарастить её (ИСДМ. — RT) потенциал: она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО, если оснастить её унифицированным транспортно-пусковым контейнером. В результате создали контейнер, который позволяет осуществлять также пуски реактивных снарядов, например от «Урагана» или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2», — сказал Чемезов.

Новость о создании «Возрождения» нашла отклик за рубежом. Так, в конце декабря польское издание Interia сообщило, что появление российской боевой машины создаст дополнительные проблемы ВСУ. Как полагают журналисты, ракеты смогут поражать украинские войска при попытке пройти через минные поля.

Обновление арсенала

Как заявили опрошенные RT эксперты, опыт применения огнемётных систем в зоне СВО доказал их высокую эффективность. В связи с этим Россия стремится нарастить производство как стоящих на вооружении образцов, так и совершенно новых машин.

«Благодаря колоссальной мощи огнемётное оружие можно, по сути, назвать сухопутной авиацией. Попадание термобарических боеприпасов практически не оставляет шансов противнику, который пытается укрыться в различных инженерных сооружениях. Поэтому огнемётные системы очень помогают нашим штурмовым группам», — сообщил в беседе с RT военный эксперт Кирилл Фёдоров.

Стрельба из РПО «Шмель»

Единственным существенным недостатком огнемётной техники, по словам аналитика, является относительно скромная дальность стрельбы. Например, она не всегда позволяет развёртывать «Солнцепёки» на линии боевого соприкосновения из-за высокой уязвимости для вражеских ПТРК, дронов и артиллерии.

«Насколько мне известно, проблема дальности поражения решается — и весьма успешно. Правда, она актуальна прежде всего для «Солнцепёка». Наши специалисты наверняка работают или уже разработали более совершенные двигатели и боевые части для его ракет, а также улучшенную систему управления огнём. Можно предположить, что модернизированный «Солнцепёк» будет быстрее наводиться на цель и иметь большую площадь поражения», — пояснил Фёдоров.

По мнению собеседника RT, в передовых подразделениях ВС РФ крайне востребованы новейшие «Тосочки». Помимо более высокой дальности по сравнению с «Солнцепёком», к главным преимуществам ТОС-2 эксперт отнёс мобильность и высокую скорость развёртывания на местности.

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Сходную точку зрения на современные российские огнемётные системы в комментарии RT высказал военный обозреватель Александр Бутырин. По его мнению, российская армия нуждается в большем количестве «Тосочек» и «Солнцепёков».

«Таких систем необходимо больше для успешности выполнения задач на поле боя. Они работают по площадям и прежде всего эффективны против живой силы. Учитывая страшную мощь этого оружия, врага может напугать даже сама вероятность применения по нему наших тяжёлых огнемётных систем», — сказал Бутырин.

Как полагает эксперт, в настоящее время российская оборонная промышленность стремится модернизировать штатную огнемётную технику и создать новые образцы, способные применять термобарические боеприпасы.

«Судя по тем данным, что озвучил министр обороны, армия стала получать значительно больше огнемётной техники и боеприпасов к ней. Одновременно осуществляются и мероприятия по обновлению огнемётного арсенала. В перспективе наша армия должна пополниться значительным числом систем на колёсном ходу», — подытожил Бутырин.