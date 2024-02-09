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Боевой «Манул»: как в России проходит разработка новой БМП

Холдинг «Высокоточные комплексы» рассказал о создании новой БМП «Манул»

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Алексей Латышев, Елизавета Комарова
Специалисты «Высокоточных комплексов» совместно с Минобороны РФ прорабатывают облик новой БМП «Манул». Предполагается, что машина будет унифицирована по узлам с БМП-3 и оснащена более мощным двигателем УТД-32Т и новым боевым модулем «Эпоха». БМП планируется сделать универсальной платформой, на которую можно будет устанавливать артиллерийское оружие и системы ПВО. Кроме того, на её базе возможно создание разведывательных и командных машин. По словам аналитиков, «Манул» в перспективе может прийти на смену БМП-3, которая сейчас стоит на вооружении ВС РФ.
Боевой «Манул»: как в России проходит разработка новой БМП
  • Боевая машина пехоты «Манул»
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») совместно с Минобороны РФ прорабатывает облик новой боевой машины пехоты (БМП) «Манул». Об этом ТАСС сообщили в компании.

«В настоящее время совместно с Министерством обороны РФ ведутся работы по определению облика универсальной платформы БМП «Манул», — рассказали в холдинге.

Там также уточнили, что работы над проектом продолжаются, несмотря на увеличение объёмов гособоронзаказа.

По данным разработчиков, одной из новаций в «Мануле» станет более мощный по сравнению с нынешними БМП турбированный двигатель УТД-32Т. Он будет размещён в передней части машины, что обеспечит удобный вход в БМП экипажу и десанту через заднюю аппарель, а также облегчит укладку боеприпасов и грузов.

В августе 2023 года в Telegram-канале «Высокоточных комплексов» также сообщалось, что в компании прорабатывается вопрос установки на «Манул» нового боевого модуля «Эпоха».

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«Применение такого модуля позволит гарантированно поражать артиллерийским огнём аналогичную технику вероятного противника со значительной дистанции. Использование современных боеприпасов калибра 57-мм обеспечит выполнение более широкого спектра задач», — указали тогда в пресс-службе холдинга.

Разработчики позиционируют «Манул» как «универсальную платформу». Это означает, что БМП может стать базой для бронемашин различного назначения.

«Создание единой платформы для решения тактических задач в условиях боевого соприкосновения — одна из основных тенденций развития современной бронетехники. Гусеничная платформа БМП «Манул», впервые представленная на форуме «Армия-2020», может стать базой для создания разведывательных, командных машин, самоходных артиллерийских установок, противовоздушных систем, транспортёров пехоты и боеприпасов и других», — сообщили РИА Новости в пресс-службе «Курганмашзавода» (входит в «Высокоточные комплексы»).

В компании добавили, что «в изделии изначально закладывается запас на возможное увеличение бронирования и полезной нагрузки, а варианты модернизации позволят расширить спектр её применения».

Ранее в «Ростехе» также допустили, что на основе «Манула» может быть создана модификация для морской пехоты.

  • Боевая машина пехоты (БМП-3)
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Планируется, что после окончания разработки и испытаний изделие поступит в серийное производство на «Курганмашзаводе».

На самом предприятии уже сообщили об интересе военных к «Манулу».

«Специальная военная операция на сегодняшний день показывает, что решения, которые есть в «Мануле», были бы полезны на поле боя. Прежде всего к машине проявили интерес Сухопутные войска», — сказал РИА Новости заместитель исполнительного директора по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству «Курганмашзавода» Роман Хромов.

От «Драгуна» до «Манула»

Стоит отметить, что «Манул» является дальнейшим развитием проекта «Драгун», который предусматривал глубокую модернизацию стоящей на вооружении с 1987 года БМП-3. Как следствие, новая машина будет унифицирована с БМП-3 по узлам и технической базе.

По словам Романа Хромова, в рамках создания новой бронемашины перед разработчиками стояла задача максимально использовать уже имеющийся задел по БМП-3. Благодаря этому для выпуска «Манула» не потребуется коренной перестройки производства.

«Ходовая часть та же самая, трансмиссия такая же, электрооборудование такое же и так далее. Это более лёгкий переход к машине следующего поколения», — сказал он.

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В свою очередь, в «Высокоточных комплексах» отметили, что единая техническая база и унификация узлов с БМП-3 снижает затраты на всех этапах жизненного цикла изделия: разработка, изготовление, обучение персонала, эксплуатация и ремонт.

По мнению обозревателя газеты «Комсомольская правда» полковника в отставке Виктора Баранца, унификация позволит упростить ремонт техники, что особенно важно в условиях боевых действий.

«Унификация нужна для того, чтобы была взаимозаменяемость деталей. Например, есть одна разрушенная машина, у которой повреждены определённые узлы. А у другой они целы, но зато не работает что-то другое. Унификация позволит ремонтировать такую технику», — пояснил специалист в беседе с RT.

Напомним, основное предназначение боевых машин пехоты — это транспортировка личного состава и огневая поддержка. Данный тип военной техники появился относительно недавно — в 1960-е годы. В СССР первой машиной этого класса стала легендарная БМП-1, принятая на вооружение в 1966 году.

  • БМП-1 на тренировке перед учениями «Взаимодействие-2018»
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

На настоящий момент наиболее современная российская боевая машина пехоты — это БМП-3. В отличие от «Манула», двигатель у неё находится сзади — это было сделано для улучшения переднего бронирования. Десант перемещается по проходу над моторно-трансмиссионным отделением. Экипаж машины насчитывает три человека, а десантное отделение рассчитано на семерых бойцов.

Вооружение бронемашины объединено в одном башенном блоке и состоит из 100-мм пусковой установки, 30-мм пушки и 7,62-мм пулемёта. Впервые в мире на БМП была применена автоматизированная система управления огнём, обеспечившая возможность вести стрельбу на ходу. Помимо этого, БМП-3 — это «единственная боевая машина пехоты, которая сегодня оборудуется системами активной защиты», говорят в «Ростехе».

«Дешевле, эффективнее и рациональнее»

Как отмечает кандидат военных наук Сергей Суворов, БМП-3 за годы эксплуатации хорошо себя зарекомендовала.

«Машина вполне удачная. С момента принятия её на вооружение прошло уже больше 30 лет. За это время она неоднократно модернизировалась, доводилась до ума. Но всё развивается, и необходимо её совершенствовать», — сказал аналитик в разговоре с RT.

  • Боевая машина пехоты «Манул»
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

В частности, с его точки зрения, улучшения требует боевая часть БМП-3.

«Вопрос о более мощном вооружении для БМП назрел ещё в 1980-х годах. Просто тогда не смогли сделать соответствующую пушку и в итоге остановились на калибре 30 мм. А сейчас этот вопрос более чем актуален. Поэтому модуль «Эпоха» с 57-мм автоматической пушкой, который хотят поставить на «Манул», стал бы серьёзным усилением», — говорит специалист.

В свою очередь, полковник в отставке Виктор Литовкин считает перспективной идею создать универсальную платформу на основе БМП.

«При таком решении не надо создавать новые машины — достаточно снять боевой модуль и поставить новый в зависимости от тех боевых задач, которые должна решать техника в том или ином бою. Это не только удобно, но и дешевле, эффективнее и рациональнее», — подчеркнул аналитик в комментарии RT.  

По его словам, машина с характеристиками, о которых сообщили создатели «Манула», была бы востребована в войсках.

«Прогресс остановить нельзя. Тем более в военном деле, тем более во время боевых действий. Поэтому, конечно, нужен более мощный двигатель для БМП и более мощное орудие. Пока что в серию возможные замены БМП-3 по разным причинам не пошли. Но если «Высокоточные комплексы» сумеют довести работы до конца и запустить машину в серию, если эта техника появится на фронте, то это, конечно, положительно скажется на боеспособности подразделений», — резюмировал Литовкин.

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