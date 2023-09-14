Курганмашзавод заявил об интересе Сухопутных войск России к БМП «Манул»

Заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС Курганмашзавода Роман Хромов заявил, что российские сухопутные войска заинтересовались новой боевой машиной пехоты «Манул».

Как он рассказал РИА Новости, опыт спецоперации продемонстрировал, что заложенные в данной боевой машине решения эффективны на поле боя.

«Специальная военная операция на сегодняшний день показывает, что решения, которые есть в «Мануле», были бы полезны на поле боя. Прежде всего к машине проявили интерес сухопутные войска», — отметил Хромов.

По его словам, боевая машина имеет особенность в виде удобного выхода с аппарелью в кормовой части. Это возможно благодаря переднему расположению двигателя и необитаемому боевому модулю.

Также Хромов отметил, что «Манул» имеет максимальный задел по БМП-3, что означает, что промышленности не потребуется основательного изменения производства для изготовления составных частей машины.

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