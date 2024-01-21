От обороны к нападению: какие задачи в российской армии выполняют инженерные войска

21 января в России отмечается День инженерных войск. Министр обороны Сергей Шойгу высоко оценил эффективность этих подразделений в ходе СВО. По его словам, возведённая военными инженерами система заграждений сыграла ключевую роль в срыве наступательных планов ВСУ. Аналитики отмечают, что наличие хорошо подготовленных и оснащённых инженерных войск — необходимое условие для проведения успешных боевых операций.

21 января свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие Инженерных войск РФ.

В этот день (10 января по старому стилю) в 1701 году Пётр I издал указ о создании в Москве специальной школы при Пушкарском дворе для подготовки флотских и артиллерийских инженеров, сапёров и геодезистов. В 1719-м такая же школа появилась в новой столице — Санкт-Петербурге. А ещё через четыре года два учебных заведения были объединены.

Выпускниками инженерной школы комплектовались первые минные подразделения русской армии. В 1712 году царь утвердил штаты минёрной роты (75 человек) и команды понтонёров (34 человека), а также ввёл обязательное обучение всех родов войск «инженерству». Так в России были заложены основы инженерной подготовки и специального военно-инженерного образования.

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В эпоху Петра Великого началось и строительство морских оборонительных сооружений, для чего в штаты крепостей и военных портов назначались инженерные чины. Общее руководство строительством крепостей сначала возлагалось на канцелярию артиллерии и фортификации. В 1722 году эти задачи были переданы в ведение специально созданной инженерной конторы.

323 года на службе Отечеству

С момента своего появления инженерные войска играли важную роль в большинстве конфликтов, в которых принимали участие Российская империя и Советский Союз.

Так, в XVIII веке военные инженеры были задействованы в Северной и Семилетней войнах, а также в походах Александра Суворова.

Важный вклад внесли инженеры и в разгром французской армии в ходе Отечественной войны 1812 года. В Бородинском сражении наполеоновские части несли большие потери при атаках на русские редуты. Пытаясь обойти эти укрепления, французы попадали под сильный фланговый артиллерийский огонь, что также вело к потерям. Таким образом работа военных инженеров помогла сорвать попытку Наполеона добиться победы в войне в генеральном сражении.

Противотанковые надолбы в зоне СВО

РИА Новости

© Пресс-служба губернатора Белгородской области

Развитие техники и появление новых средств поражения на рубеже XIX и XX веков внесло изменения и в инженерное дело. Во время обороны крепости Порт-Артур в ходе Русско-японской войны 1904—1905 годов русские сапёры впервые применили сочетание долговременных укреплений с полевыми позициями, разработали новые средства минирования и вели подземно-минную борьбу.

В ходе Первой мировой войны широкое применение пулемётов и массированного артогня потребовало новых подходов к устройству оборонительных сооружений и привело к созданию опорных пунктов с окопами, ходами сообщения и заграждениями.

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Под руководством русских инженеров в годы войны были созданы тысячи километров оборонительных линий и усовершенствованы долговременные укрепления. Крепостные форты были включены в полевые оборонительные рубежи, что позволило повысить устойчивость войск при отражении ударов превосходящего противника. То, что это решение было верным, продемонстрировала героическая оборона крепости Осовец.

В ходе наступательных операций русские военные инженеры вели разведку, готовили плацдармы для наступления и пути манёвра, а также проводили маскировочные мероприятия.

Выдающуюся роль инженерные войска сыграли и в годы Великой Отечественной войны. Ими было установлено порядка 70 млн мин, на которых подорвалось около 10 тыс. танков противника, а также значительное количество другой боевой техники, солдат и офицеров. Кроме того, инженерные части построили 50 тыс. км оборонительных рубежей, около 1,5 млн фортификационных сооружений, вырыли 20 тыс. км противотанковых рвов и эскарпов (земляных заграждений).

Для обеспечения наступательных действий советских войск инженеры подготовили свыше 400 тыс. км войсковых путей и дорог, оборудовали переправы на всех водных преградах от Волги до Эльбы, возвели 11 тыс. мостов (под танковую нагрузку) общей длиной 660 км и под вражеским огнём проделали сотни тысяч проходов в заграждениях противника.

За подвиги в годы Великой Отечественной более 100 тыс. солдат, сержантов, офицеров и генералов инженерных войск были награждены орденами и медалями, 655 из них присвоено звание Героя Советского Союза. 294 военнослужащих стали полными кавалерами ордена Славы, 200 инженерных частей и соединений были преобразованы в гвардейские.

«Срыв наступательных планов противника»

В наши дни в задачи российских инженерных войск входит инженерная разведка, возведение фортификационных укреплений, устройство полевых сооружений для размещения военнослужащих, создание инженерных заграждений, в том числе установка минных полей, разминирование местности, а также подготовка переправ и путей движения.

«У инженерных войск очень много задач. Но сводятся они к двум главным целям: организации прорыва позиций противника и обеспечению защиты наших войск при обороне. Для этого проводятся различные мероприятия, начиная от минирования и заканчивая прокладыванием путей и строительством переправ», — пояснил в комментарии RT полковник в отставке Виктор Литовкин.

Активное участие военные инженеры принимают и в специальной военной операции. Как отметил в приказе войскам министр обороны Сергей Шойгу, инженерные части проявляют самоотверженность и мужество, успешно решают ответственные задачи по организации переправ через водные преграды, разминированию и восстановлению различных объектов.

Система дистанционного минирования «Земледелие»

РИА Новости

© Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Министр подчеркнул, что военные инженеры сыграли важную роль в обеспечении обороны российских позиций при отражении контрнаступления ВСУ.

«Возведённая ими система инженерных заграждений сыграла ключевую роль в срыве наступательных планов противника», — констатировал министр.

По словам Виктора Литовкина, речь идёт, в частности, о минных полях, которые российские сапёры установили на Запорожском направлении.

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«Военные инженеры сыграли очень важную роль в отражении контрнаступления ВСУ. Минные поля, которые установили наши специалисты, стали серьёзным препятствием для украинской бронетехники. Свою роль сыграли также окопы, траншеи и другие оборонительные сооружения», — сказал аналитик.

Стоит отметить, что СВО позволила российским военным испытать и при необходимости усовершенствовать инженерную технику. Так, по данным Минобороны РФ, во время контрнаступления ВСУ российские войска опробовали в боевых условиях более 50 перспективных средств инженерного вооружения, многие из которых продемонстрировали высокую эффективность.

«Инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» успешно применялась на всех направлениях и подтвердила ранее выработанные подходы к её применению. Подтвердили свою эффективность понтонные парки, которые, несмотря на повреждения от средств поражения противника, сохраняли свою плавучесть», — сообщили в оборонном ведомстве.

В МО добавили, что по результатам боевого применения уже модернизировано более 20 образцов инженерного вооружения, в том числе средств фортификации, переправочно-десантной техники, сплошных ножевых минных тралов, сапёрных щупов, а также маскировочных комплектов и костюмов для скрытия личного состава и техники.

Как подчеркнул в комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов, без хорошо подготовленных и оснащённых инженерных войск современная армия не может эффективно выполнять задачи на поле боя.

«В российской армии сегодня проводится совершенствование возможностей инженерных войск, ведётся их оснащение новыми образцами техники. Это важная работа, поскольку без военных инженеров вооружённые силы не могут ни вести наступление, ни обороняться, ни совершать марши», — резюмировал аналитик.