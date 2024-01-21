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Шойгу поздравил военных с Днём инженерных войск

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём инженерных войск, подчеркнув, что инженерные заграждения сыграли ключевую роль в срыве контрнаступления ВСУ.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником, благодарю за преданную службу и ратный труд. Уверен, что вы и в дальнейшем будете делать всё для защиты интересов России», — говорится в тексте поздравления министра.

Шойгу акцентировал внимание на том, что в ходе СВО военнослужащие инженерных войск проявляют самоотверженность и мужество. Кроме того, по его словам, возведённая российскими военными система инженерных заграждений сыграла ключевую роль в срыве наступательных планов ВСУ.

Ранее начальник Военно-инженерной академии имени Карбышева генерал-майор Андрей Круглов заявил, что военные инженеры установили около 1,5 млн «зубов дракона» на линии соприкосновения в зоне спецоперации.

Немецкий журналист Юлиан Рёпке отметил, что западная военная техника не может преодолевать подобные сооружения ВС России. Он связал провал контрнаступления ВСУ именно с этой проблемой.

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