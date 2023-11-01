Bild: ВС России продолжают эффективное укрепление линии фронта «зубами дракона»
- РИА Новости
«Русские продолжают укреплять эту огромную... линию обороны... Мы видим, как много этих «зубов дракона», их невозможно сосчитать», — сказал он.
Уточняется, что «зубы дракона» представляют собой куски бетона в форме пирамид, которые используют для остановки военной техники.
Рёпке добавил, что западная военная техника не может преодолевать подобные сооружения ВС России. Он связал провал контрнаступления ВСУ именно с этой проблемой.
Ранее польское онлайн-издание Interia написало, что применение российскими войсками тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» является плохой новостью для армии Украины.