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Bild: ВС России продолжают эффективное укрепление линии фронта «зубами дракона»

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Вооружённые силы России продолжают укреплять линию обороны с помощью «зубов дракона», заявил в эфире телеканала Bild немецкий журналист Юлиан Рёпке.
Bild: ВС России продолжают эффективное укрепление линии фронта «зубами дракона»
  • РИА Новости

«Русские продолжают укреплять эту огромную... линию обороны... Мы видим, как много этих «зубов дракона», их невозможно сосчитать», — сказал он.

Уточняется, что «зубы дракона» представляют собой куски бетона в форме пирамид, которые используют для остановки военной техники.

Рёпке добавил, что западная военная техника не может преодолевать подобные сооружения ВС России. Он связал провал контрнаступления ВСУ именно с этой проблемой.

Ранее польское онлайн-издание Interia написало, что применение российскими войсками тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» является плохой новостью для армии Украины.

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