Применение российскими войсками тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» является плохой новостью для армии Украины, пишет польское онлайн-издание Interia.

«Залп из этого оружия способен за считаные секунды нанести чудовищный ущерб и уничтожить любого, кто находится в радиусе его действия», — говорится в сообщении.

Автор статьи отметил, что применяемые ТОС-2 термобарические снаряды создают ударную волну, способную проникать внутрь зданий.

Отмечается, что дальность действия ТОС-2 составляет 15 км — больше, чем у предшественников, таких как ТОС-1А «Солнцепёк».

Ранее сообщалось, что расчёт тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделений РХБЗ ЦВО уничтожил скопление украинской пехоты в одном из укреплённых районов в зоне СВО.