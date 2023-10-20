Узнать больше

Interia: применение огнемётной системы «Тосочка» стало плохой новостью для ВСУ

Короткая ссылка
Применение российскими войсками тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» является плохой новостью для армии Украины, пишет польское онлайн-издание Interia.
Interia: применение огнемётной системы «Тосочка» стало плохой новостью для ВСУ
  • Gettyimages.ru

«Залп из этого оружия способен за считаные секунды нанести чудовищный ущерб и уничтожить любого, кто находится в радиусе его действия», — говорится в сообщении.

Автор статьи отметил, что применяемые ТОС-2 термобарические снаряды создают ударную волну, способную проникать внутрь зданий.

Отмечается, что дальность действия ТОС-2 составляет 15 км — больше, чем у предшественников, таких как ТОС-1А «Солнцепёк».

Ранее сообщалось, что расчёт тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделений РХБЗ ЦВО уничтожил скопление украинской пехоты в одном из укреплённых районов в зоне СВО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить