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В зоне СВО против скопления сил ВСУ применили огнемётную систему «Тосочка»

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Расчёт тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделений РХБЗ ЦВО уничтожил скопление украинской пехоты на одном из укреплённых районов в зоне СВО.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Экипаж провел пуск термобарическим снарядом повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что «Тосочка» отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепёк» улучшенными тактико-техническими характеристиками. 

Ранее Минобороны России показало кадры работы ТОС «Солнцепёк» по позициям ВСУ.

Также сообщалось, что в России планируют создать Ил-212 для замены в войсках Ан-26 и Ан-72.

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