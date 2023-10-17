В зоне СВО против скопления сил ВСУ применили огнемётную систему «Тосочка»
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
«Экипаж провел пуск термобарическим снарядом повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что «Тосочка» отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепёк» улучшенными тактико-техническими характеристиками.
Ранее Минобороны России показало кадры работы ТОС «Солнцепёк» по позициям ВСУ.
Также сообщалось, что в России планируют создать Ил-212 для замены в войсках Ан-26 и Ан-72.