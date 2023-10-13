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РИА Новости: в России планируют создать Ил-212 для замены в войсках Ан-26 и Ан-72

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В ВС России планируют создать новый лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-212 с турбореактивными двигателями на замену в войсках Ан-26 и Ан-72.

Об этом информирует РИА Новости.

«Проект Ил-112В будет существенно переработан и получит новую маркировку — Ил-212», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый самолёт получит турбореактивные двигатели ПД-8 вместо турбовинтовых ТВ-117С.

Также, по данным агентства, будут переработаны крыло самолёта и шасси, установлены новые топливная и гидросистема.

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