РИА Новости: в России планируют создать Ил-212 для замены в войсках Ан-26 и Ан-72
Об этом информирует РИА Новости.
«Проект Ил-112В будет существенно переработан и получит новую маркировку — Ил-212», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новый самолёт получит турбореактивные двигатели ПД-8 вместо турбовинтовых ТВ-117С.
Также, по данным агентства, будут переработаны крыло самолёта и шасси, установлены новые топливная и гидросистема.
Ранее «Калашников» досрочно поставил Минобороны ракеты для ЗРК «Стрела-10».
Также сообщалось, что снайперскую винтовку Чукавина запустят в серийное производство.